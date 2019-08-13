Эксперты рассказали об оформлении новой «дачной амнистии»

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В начале августа президент Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии». Упрощенный порядок оформления прав собственности на дачную недвижимость теперь будет действовать до 1 марта 2021 года.
До этого времени граждане смогут в упрощенном порядке провести оформление в собственность загородной недвижимости.
Кроме того, закон продлевает до 1 марта 2022 года срок льготного бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в федеральной, региональной или муниципальной собственности, для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ).
Раньше бесплатно приватизировать свои наделы можно было до 31 декабря 2020 года.
Подробнее об оформлении новой «дачной амнистии» читайте в нашем разделе «
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