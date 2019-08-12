Жительница Кораблинского района зарезала младшего брата

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Жительница села Бестужево Кораблинского района зарезала своего младшего брата. Тело 42-летнего мужчины обнаружили в частном доме 6 августа, сообщила
По данным следствия, между родственниками произошел конфликт на бытовой почве. Во время ссоры 51-летняя женщина взяла нож и несколько раз ударила брата в грудь, спину и шею. От полученных ран тот скончался на месте.
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Ее арестовали.
Расследование продолжается.
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