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Житель Мурома обокрал гараж, пробив его крышу ногой. Об этом
Злоумышленник украл неработающий холодильник, автомобильные амортизаторы и лодочный мотор. Он сдал все в пункт приема лома.
Оперативники нашли подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель. Мужчина признался, что попал в гараж через крышу, пробив ее ногой.
На владимирца завели уголовное дело по статье 158 УК («Кража»).
Фото с сайта УМВД по Владимирской области
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