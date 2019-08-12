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Фото: Администрация Рязани
С 5 по 11 августа в Рязани заделали ямы на девяти участках. Об этом сообщил
Работы выполнили на улицах 2-я Прудная, Дачная в поселке Солотча, Дягилевская, Интернациональная, Телевизионная, Коняева, Ломоносова, проезде Шабулина, участке от дома №30 по улице Станкозаводской (торговый центр «Кит») до дома №1а по улице Колхозной (Храм Преображения Господня).
Общая площадь ремонта составила 630 квадратных метров.
Работы продолжаются. С 12 по 18 августа выбоины планируют заделать на улицах Добролюбова, 1-ой Механизаторов, Интернациональной и других.
С начала года ямы заделали на 158 улицах. Общая площадь ремонта составила 27 тысяч квадратных метров.
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