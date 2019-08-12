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15:00, 12 августа 2019 145
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За неделю из рязанских торговых палаток изъяли около трехсот литров алкоголя

За неделю из рязанских торговых палаток изъяли около трехсот литров алкоголя

За неделю из рязанских магазинов изъяли 292 литра алкоголя. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

«В период времени с 5 по 11 августа 2019 года сотрудники полиции в нестационарных торговых объектах Рязани выявили 24 случая незаконной продажи алкоголя», — говорится в пресс-релизе.

На нарушителей составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ. По ней нарушителям грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей.

Рейдовые мероприятия продолжаются.


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