Во вторник в Рязанской области потеплеет до +26 градусов. Прогноз погоды

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во вторник, 13 августа, в Рязанской области потеплеет до +26 градусов. Об этом сообщила
Ночью и утром местами возможен туман.
Осадки не ожидаются. Порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +6, +11 градусов, местами до +3 градусов, днем +21, +26 градусов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Подросток из Алексина пойдет под суд за попытку ограбить женщину
Кто, чему и за чей счет учит бойцов виртуального фронта?