Во Владимире с ЦУМ «Валентина» сняли незаконные рекламные вывески

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В понедельник, 12 августа, во Владимире с ЦУМ «Валентина» сняли 16 незаконных рекламных баннеров. Об этом
Часть баннеров собственники убрали добровольно. Остальные демонтировали силами городских служб. Затраченные на это деньги потом взыщут с владельцев вывески.
Согласно региональному закону, за установку незаконных рекламных конструкций гражданам грозит штраф до двух с половиной тысяч рублей, должностным лицам — до пяти тысяч, юридическим лицам — до десяти тысяч.
В администрации напомнили, что вывески согласуют бесплатно. Этим занимается управление наружной рекламы и информации.
«У нас нет задачи „кошмарить бизнес“, — отметила начальник управления Ольга Коршунова. — Но наружная реклама является неотъемлемой частью урбанистического пространства, она должна органично вписываться в городское пространство, соответствовать единому концептуальному взгляду на внешний вид города, не быть стихийной».
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