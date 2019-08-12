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Фото: Pixabay.com
Владимирским блогерам предложили побороться за участие в этнографическом туре. Конкурс постов «В теме!» организовала молодежная Ассамблея народов России «Мы- россияне»,
В поездку отправятся 20 лучших блогеров. По результатам их постов-отчетов выберут трех победителей.
Для участия нужно зарегистрироваться на
Параллельно начнет работу онлайн-школа для начинающих блогеров. Бесплатные занятия проведут в форме вебинаров в официальных группах Ассамблеи в социальных сетях
В ноябре в Москве организуют курсы повышения квалификации по медиаобразованию в сфере межнациональных отношений, серию мастер-классов и творческих встреч с популярными блогерами.
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».