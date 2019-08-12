Виновнику смертельного ДТП в Ряжском районе грозит до 12 лет лишения свободы

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Фото: УМВД по Рязанской области
В отношении водителя Opel Astra, устроившего смертельное ДТП в Ряжском районе, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила
Полиция выяснила, что в момент аварии 24-летний мужчина был пьян. Медосвидетельствование установило у водителя 0,862 промилле на литр выдыхаемого воздуха.
Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 264 УК РФ. Виновнику аварии грозит до 12 лет лишения свободы.
Подозреваемого задержали. Следователи будут ходатайствовать об аресте водителя.
Напомним, в ДТП
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