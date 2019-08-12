В Жукове пропала 78-летняя женщина

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В Жукове пропала 78-летняя Валентина Мишина. Женщина вышла из дома в субботу, 10 августа, и не вернулась, сообщили в поисково-спасательном отряде «
Приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, волосы сердые короткие, глаза серые. Женщина была в светло-сером плаще.
Всех, кто знает о пропавшей, просят звонить по телефонам: 112,
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