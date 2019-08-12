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15:45, 12 августа 2019 239
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В выходные на рязанских ярмарках продали семьсот килограммов яблок

В выходные на рязанских ярмарках продали семьсот килограммов яблок

В выходные на рязанских ярмарках продали семьсот килограммов яблок. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В субботу, 10 августа, 208 производителей торговали на 316 местах.

Всего продали 10 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 14,3 тонн молока и молочных продуктов, 6,5 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 0,1 тонн живой рыбы, 0,9 тонн меда и продуктов пчеловодства, 3,5 тонн картофеля, 1,4 тонн овощей, 700 килограммов яблок.

Представители личных подсобных хозяйств и садоводы обеспечили на ярмарках большой выбор рассады цветов.

Очередные ярмарки пройдут в субботу, 17 августа, на Театральной площади, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».


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