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15:59, 12 августа 2019 304
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В Рязани разыскивают очевидцев ДТП с тремя иномарками в Спасском районе

В Рязани разыскивают очевидцев ДТП с тремя иномарками в Спасском районе

В Рязани разыскивают очевидцев аварии с участием трех иномарок. Фото с места происшествия опубликовали «ВКонтакте».

Авария произошла в воскресенье, 11 августа, в Спасском районе примерно в 18:05 на участке дороги между деревнями Сумбулово и Выползово.

Сын одного из участников ДТП рассказал RZN.info свою версию случившегося.

«Шел поток машин. Первый автомобиль ехал достаточно медленно со скоростью примерно 40 километров в час и совершал разрешенный поворот налево. Водитель Volvo выехал на встречную полосу, нарушил правила разметки, совершал обгон сразу группы автомобилей и врезался в автомобиль Kia. От удара иномарку отбросило в кювет и перевернуло», — рассказал рязанец.

За рулем Kia находился его 59-летний отец. По словам собеседника, участниками ДТП стали сразу три машины: Kia, ехавший за ней автомобиль Mitsubishi и Volvo. В аварии никто не пострадал. На место выезжали сотрудники полиции, но официальной информации о случившемся нет.

Свидетелей аварии и тех, кто располагает видео случившегося, попросили позвонить по телефону: +7 (910) 578-25-25.


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