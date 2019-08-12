В Рязани разыскивают очевидцев ДТП с тремя иномарками в Спасском районе

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В Рязани разыскивают очевидцев аварии с участием трех иномарок. Фото с места происшествия опубликовали «ВКонтакте».
Авария произошла в воскресенье, 11 августа, в Спасском районе примерно в 18:05 на участке дороги между деревнями Сумбулово и Выползово.
Сын одного из участников ДТП рассказал RZN.info свою версию случившегося.
«Шел поток машин. Первый автомобиль ехал достаточно медленно со скоростью примерно 40 километров в час и совершал разрешенный поворот налево. Водитель Volvo выехал на встречную полосу, нарушил правила разметки, совершал обгон сразу группы автомобилей и врезался в автомобиль Kia. От удара иномарку отбросило в кювет и перевернуло», — рассказал рязанец.
За рулем Kia находился его 59-летний отец. По словам собеседника, участниками ДТП стали сразу три машины: Kia, ехавший за ней автомобиль Mitsubishi и Volvo. В аварии никто не пострадал. На место выезжали сотрудники полиции, но официальной информации о случившемся нет.
Свидетелей аварии и тех, кто располагает видео случившегося, попросили позвонить по телефону:
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