В Липецкой области очистят дно реки Сосна

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В Измайловском районе очистят дно реки Сосна. Об этом
Сейчас специалисты разрабатывают проект. По планам, донные отложения и водную растительность уберут на протяжении восьми с половиной километров от устья реки Олым. Работы проведут в 2021 году.
В администрации отметили, что цель проекта — создание рекреационного развития сельской территории.
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».