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Фото: Pixabay.com
В субботу, 10 августа, в Липецкой области машина и мотоцикл улетели в кювет. Оба водителя погибли,
В Лебедянском районе в 4:30 на дороге Липецк-Данков «ВАЗ-21150» съехал в кювет и перевернулся. 28-летний водитель погиб.
В Хлевенском районе в 6:40 в селе Старое Дубовое на улице Школьной 38-летний мотоциклист на Racer-RC улетел в кювет и врезался в дерево. Мужчина также скончался на месте.
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