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В Калужской области выберут лучшего лесного пожарного. Конкурс организуют в рамках пятого международного форума «Экопросвещение»,
Форум начнется 16 сентября. В течение недели его участники посетят более 300 конференций, экологических акций, мастер-классов, экскурсий и других мероприятий.
Соревнования устроят в Юхновском лесничестве. Пожарные пройдут полосу препятствий, будут сдавать нормативы ГТО и выполнять задания на знание теории.
Для участия нужно подать
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Знакомимся с кандидатами!