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Фото: Pixabay.com
С понедельника, 12 августа, в Калуге продлили автобусный маршрут №8. Об этом
Автобусы малой вместимости начали ходить от дома №8 в Сельском переулке до дома №20 на улице Кирова.
«Движение автобуса будет осуществляться с 7:00 до 19:00 часов каждые 40 минут», — учтонили в управе.
На автобусы прикрепили таблички «пер.Сельский».
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