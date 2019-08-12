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9:20, 12 августа 2019 239
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В Калуге двое подростков ограбили аптеку

В Калуге двое подростков ограбили аптеку

Фото: Pixabay.com

В Калуге двое подростков ограбили аптеку. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В аптеку зашли двое молодых людей. Пока фармацевт разбирала товар у стеллажа, один из горожан просунул руку через отверстие в стеклянной стойке и достал из кассы деньги.

Фармацевт пыталась остановить злоумышленника, но тот вырвался и убежал вместе с приятелем. Они забрали 17 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что к краже причастны двое несовершеннолетних. На них завели уголовное дело по части 1 статьи 161 УК («Грабеж»).


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