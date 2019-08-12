В Гусь-Хрустальном женщина едва не задохнулась из-за забытого на плите варенья

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В Гусь-Хрустальном женщина едва не отравилась газом из-за забытого на плите варенья. Об этом
В воскресенье, 11-го августа, в 21:31 пожарных вызвали в пятиэтажный дом №19 на улице Менделеева. Они открыли дверь в квартиру на втором этаже, откуда шел дым.
Пожарные нашли пожилую хозяйку без сознания. Ее вынесли на лестничную площадку и реанимировали. Когда женщина пришла в себя, ее передали медикам.
Очаг тления потушили. Как выяснилось позже, им оказалось варенье, которое хозяйка квартиры поставила на плиту, перед тем как уснуть.
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