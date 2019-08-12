В Горроще два дня подряд будут отключать свет. Адреса

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Горроще два дня подряд, 12 и 13 августа, будут отключать свет. Об этом сообщила
Из-за работ на воздушной линии 9:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:
Работы проводит МУП «РГРЭС».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязанской области ищут родственников бойца, погибшего во время Великой Отечественной войны
|
cледующая новость →«Уже на вокзале дети и взрослые хотели домой» — администрация Сасовского района о скандале в «Лесной сказке»
На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».