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11:16, 12 августа 2019 289
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В Горроще два дня подряд будут отключать свет. Адреса

В Горроще два дня подряд будут отключать свет. Адреса

В Горроще два дня подряд, 12 и 13 августа, будут отключать свет. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на воздушной линии 9:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица Стройкова, дома с 98 по 114;
  • улица 14-я Линия, дома с 19 по 64;
  • 7-й проезд Осипенко, дома с 1 по 16;
  • 6-й проезд Осипенко, дома с 1 по 16;
  • 5-й проезд Осипенко, дома с 1 по 16;
  • 4-й проезд Осипенко, дома с 2 по 13;
  • улица Ленинского Комсомола, дома с 127 по 148;
  • улица Островского, дома 55, 59, 61, 63, 65, 67, 71.

Работы проводит МУП «РГРЭС».


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