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Фото: Pixabay.com
В Боровске 16-летняя девушка пыталась перелезть через балкон и упала с третьего этажа. Ее госпитализировали с различными травмами,
Этот случай произошел в воскресенье, 11 августа, в период с 16:00 до 18:00. Предварительно, девушка вышла на балкон, дверь за ней захлопнулась. Чтобы вернуться назад, горожанка стала перелезать через балкон и, не удержавшись, упала вниз.
Состояние пострадавшей медики оценивают как стабильное.
Следователи начали проверку.
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