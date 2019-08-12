В аварии с тремя машинами около Спас-Клепиков пострадал подросток

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В аварии, которая произошла 10 августа около деревни Тюрвищи Клепиковского района, пострадали три человека. Три автомобиля столкнулись на 164 километре трассы «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов», пишет издательство «
Известно, что водитель Renault Logan, двигавшийся со стороны Касимова, превысил скорость на мокрой дороге и выехал на «встречку», где врезался в Nissan X-Trail и Kia Sportage.
В результате ДТП травмы получили двое взрослых и несовершеннолетняя девушка.
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