Сорокина вновь проконтролировала ремонт рязанских дворов и образовательных учреждений

В субботу, 10 августа, и.о. главы администрации Елена Сорокина вновь совершила объезд города совместно с руководителями структурных подразделений. Об этом сообщил сайт мэрии.

Сорокина осмотрела двор дома №30 корпус 1 на улице Бирюзова, где установили бордюрный камень, засыпали дороги песком и щебнем. И.о. главы администрации подчеркнула, что все работы должны быть полностью завершены до конца августа.

Сорокина проверила работы во дворе дома №15 по улице Станкозаводская и дома №2 по улице Космонавтов. И.о. главы администрации попросила подрядчика ускорить темп ремонт, а управлению энергетики и ЖКХ держать на контроле сроки по завершению работ.

И.о. главы мэрии посетила школу №48 на улице Октябрьской, где проходит ремонт. В образовательном учреждении завершили работы по ремонту канализации, продолжается ремонт в подсобных помещениях пищеблока, туалетной и душевой комнатах.

Ремонт планируют завершить до 26 августа.

При осмотре двора в районе дома №1б, где реализуется проект «Спортивные Речники», к Сорокиной обратилась председатель комитета ТОС «Речник» Нина Прохорова, которая попросила улучшить освещение детской площадки. Елена Сорокина поручила соответствующему структурному подразделению рассмотреть возможность устройства здесь дополнительных ламп.

Участники объезда оценили установку спортплощадки между домом №19 по улице Быстрецкой и домом №23 по улице Кальной.

Как отметил председатель комитета ТОС «Дружба» Владимир Почивалов, тренажеры полностью установят к середине августа. Он попросил решить вопрос с покраской старого оборудования.

Жители домов на проезде Щедрина пожаловались на выгул собак в неустановленных местах. Сорокина поручила префекту Советского района проконтролировать сложившуюся ситуацию, а также обратить внимание полиции на ситуацию и организовать на территории рейды «по недопущению выгула собак в неустановленных местах».

Помимо этого, жители домов на проезде Щедрина пожаловались на яркое освещение со стороны детской площадки ночью и вечером. По их просьбе освещение на территории будут выключать в 21:00.

Также жители дома №8а по проезду Щедрина попросили обустроить территорию вокруг дома.

Сорокина поручила структурным подразделениям в срок до 12 сентября рассмотреть возможность определения границ земельного участка под благоустройство и установку ограждения.

Жители дома №4б по проезду Щедрина также попросили обустроить пешеходную дорожку около дома. Управлению благоустройства поручили проработать вопрос.

Жители двора №3 по улице Новоселов попросили установить на детской площадке крышу на беседку, лавочки и уличное освещение.

Сорокина поручила префекту Октябрьского района проконтролировать решение вопросов председателю ТОС.

На улице Зубковой осмотрели ремонт в школе №51. Работы планируют завершить до 1 сентября. В данный момент там продолжают установку наружного освещения, ремонт подсобных помещений пищеблока и бассейна.

Участники объезда осмотрели ремонт детского сада №149. В учреждении продолжается ремонт труб горячего водоснабжения в подвале, который планируется завершить до конца августа. Кроме того, отремонтированы несколько групп, кладовые, медицинский кабинет.

По всем объектам Елена Сорокина поручила профильным управлениям «контролировать сроки и качество выполнения работ».