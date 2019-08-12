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10:48, 12 августа 2019 206
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Смертельная авария в Путятинском районе произошла из-за выезда на «встречку». Подробности

Смертельная авария в Путятинском районе произошла из-за выезда на «встречку». Подробности

Смертельную аварию, которая произошла 10 августа недалеко от поворота на Чучково в Путятинском районе, устроил водитель Chevrolet Lacetti. В 13:50 на 324 километре трассы М-5 столкнулись четыре автомобиля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что 24-летний житель Московской области на Chevrolet, ехавший в сторону Шацка, пошел на обгон и лоб в лоб столкнулся с фурой «Магнита» под управлением 31-летнего водителя из Тамбова. После этого еще одна фура с 25-летним водителем врезалась «магнитовский» прицеп, который ударил по касательной Nissan Almera под управлением 48-летнего жителя Московской области.

В результате ДТП водитель Chevrolet Lacetti погиб на месте, его 24-летнюю пассажирку госпитализировали с многочисленными травмами.

Фото регионального УМВД, издательства «Пресса»


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