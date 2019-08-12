Смертельная авария в Путятинском районе произошла из-за выезда на «встречку». Подробности

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Смертельную аварию, которая произошла 10 августа недалеко от поворота на Чучково в Путятинском районе, устроил водитель Chevrolet Lacetti. В 13:50 на 324 километре трассы М-5 столкнулись четыре автомобиля, сообщила
Известно, что 24-летний житель Московской области на Chevrolet, ехавший в сторону Шацка, пошел на обгон и лоб в лоб
В результате ДТП водитель Chevrolet Lacetti погиб на месте, его 24-летнюю пассажирку госпитализировали с многочисленными травмами.
Фото регионального УМВД, издательства «Пресса»
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