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Фото: Pixabay.com
С тамбовских полей собрали два миллиона тонн зерна. Об этом в понедельник, 12 августа,
Аграрии убрали 64% зерновых и зернобобовых культур: 87% озимой пшеницы, 96% урожая гороха, 67% ячменя, 40% овса и 21% яровой пшеницы.
Самые большие показатели в Петровском районе — 165 тысяч тонн зерна.
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