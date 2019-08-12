Рязанского наркомана задержали на пути к девушке

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Наркомана из Рязани задержали, когда он ехал к своей девушке в Рыбновский район. Об этом сообщил
Известно, что в марте 20-летний молодой человек нашел на улице сверток с запрещенным веществом и оставил его в кармане. После этого наркотики обнаружили полицейские, остановившие подозреваемого.
Отмечается, что ранее рязанца уже привлекали к ответственности за подобное преступление. В этот раз его признали виновным и приговорили к трем годам и трем месяцам заключения в колонии общего режима.
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