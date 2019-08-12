Рязанская области вошла в топ-3 регионов с детским ожирением

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Рязанская область оказалась на третьем месте в рейтинге регионов с наибольшим числом детей, страдающих от ожирения. Об этом со ссылкой на статистический сборник российского Минздрава за 2018 год передает
Больше всего детей от 0 до 14 лет с ожирением зарегистрировали в Ульяновской области (показатель 2904,3 на 100 тысяч детского населения), Орловской области (показатель 2459,9 на 100 тысяч детского населения) и Рязанской области (показатель 2287 на 100 тысяч детского населения).
Меньше всего детей страдают от ожирения в Чеченской республике, Севастополе и Приморском крае.
Всего в 2018 году в России зарегистрировали более 338,5 тысячи детей с ожирением.
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