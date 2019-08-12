Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:05, 12 августа 2019 129
 0    0

Рязанка Анна Наумушкина отметила столетний юбилей

Рязанка Анна Наумушкина отметила столетний юбилей

Фото: Администрация Рязани

Рязанка Анна Михайловна Наумушкина отметила столетний юбилей. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Женщина родилась в многодетной семье Морозово-Борки Рязанской области.

После 4-х классов начальной школы она бросила школу, чтобы помогать родителям по хозяйству. С 14 лет работала на полевых работах.

В годы войны Анна Михайловна трудилась в тылу на разработках торфа под Шатурой, затем переехала к мужу в поселок Красные Борки Путятинского района, где работала в колхозе.

У женщины шесть детей, девять внуков и 16 правнуков. Пенсионерка награждена медалью «За материнство» I степени.

Сейчас женщина живет в поселке учхоза «Стенькино» Рязанского района вместе с дочерью.

100-летний юбилей Анна Михайловна Наумушкина отметила в кругу семьи.

Со 100-летием именинницу поздравила начальник управления дополнительных мер соцподдержки и соцпомощи администрации Рязани Инна Монахова.

Она поблагодарила пенсионерку за самоотверженный труд, пожелала ей крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.

От администрации Рязани имениннице вручили цветы и ценный подарок.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Под прицелом цифровых офицеров. Изменят ли облик рязанской власти два десятка новоиспеченных специалистов

Под прицелом цифровых офицеров. Изменят ли облик рязанской власти два десятка новоиспеченных специалистов

Кто, чему и за чей счет учит бойцов виртуального фронта?

Популярное
Комментируемое
Новое
14:31, 10 августа 2019 31 874
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
9:24, 7 августа 2019 15 885
Опубликовано видео с погибшими в аварии с микроавтобусом в Рязанской области
8:55, 7 августа 2019 15 868
На вокзале «Рязань-1» горел вагон 1
11:06, 1 августа 2019 15 730
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 4
15:36, 3 августа 2019 14 675
В Рязани присвоили звание новому Почетному гражданину. Фото 1
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум