Рязанка Анна Наумушкина отметила столетний юбилей

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Фото: Администрация Рязани
Рязанка Анна Михайловна Наумушкина отметила столетний юбилей. Об этом сообщил
Женщина родилась в многодетной семье Морозово-Борки Рязанской области.
После 4-х классов начальной школы она бросила школу, чтобы помогать родителям по хозяйству. С 14 лет работала на полевых работах.
В годы войны Анна Михайловна трудилась в тылу на разработках торфа под Шатурой, затем переехала к мужу в поселок Красные Борки Путятинского района, где работала в колхозе.
У женщины шесть детей, девять внуков и 16 правнуков. Пенсионерка награждена медалью «За материнство» I степени.
Сейчас женщина живет в поселке учхоза «Стенькино» Рязанского района вместе с дочерью.
100-летний юбилей Анна Михайловна Наумушкина отметила в кругу семьи.
Со 100-летием именинницу поздравила начальник управления дополнительных мер соцподдержки и соцпомощи администрации Рязани Инна Монахова.
Она поблагодарила пенсионерку за самоотверженный труд, пожелала ей крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.
От администрации Рязани имениннице вручили цветы и ценный подарок.
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