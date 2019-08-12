Рязанцы стали реже оформлять ипотечные кредиты

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С января по июнь 2019 года рязанцы оформили 5099 рублевых ипотечных кредитов на общую сумму 9,2 млрд рублей. Об этом сообщило рязанское отделение ГУ Банка России.
По объему кредитования показатель снизился на 7,9%по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по количеству выданных кредитов — на 12,9%.
Средний размер выдаваемого кредита на покупку жилья увеличился с 1,7 до 1,8 миллиона рублей, срок с 16,5 лет до 18 лет 8 месяцев.
Управляющий рязанским отделением Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов объяснил снижение активности ужесточением условий банковского кредитования.
«Ситуация начала меняться в июне, когда на фоне снижения ключевой ставки Банка России кредитные организации стали снижать процентные ставки по ипотеке. В результате в первый месяц лета по сравнению с маем объем ипотечного кредитования увеличился на 12,5%, а количество выданных кредитов на 13,5%", — сказал Кузнецов.
Общая величина задолженности по ипотечным жилищным кредитам выросла на 20,8% за год.
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