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22:27, 12 августа 2019 233
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Пострадавшие на Кавказе рязанские полицейские идут на поправку — МВД

Пострадавшие на Кавказе рязанские полицейские идут на поправку — МВД

Фото: УМВД по Рязанской области

Пострадавшие на Кавказе рязанские полицейские идут на поправку. Их лечат в Главном клиническом госпитале МВД, сообщила пресс-служба региональной полиции.

Пятерых рязанцев навестили замначальника регионального УМВД полковник внутренней службы Алексей Ребров и начальник Медико-санитарной части майор внутренней службы Андрей Пыко. Последний уточнил, что «ребята находятся в хорошем настроении, нацелены на выздоровление и скорейшее возвращение в строй».

По словам Реброва, пациенты госпиталя «получают всю необходимую помощь в полном объеме и достойного качества».

Руководство рязанского УМВД организовало для сотрудников и пациентов госпиталя концерт. В течение двух часов для зала выступали Владимир Левкин, Алексей Хворостян, группа «Стрелки» и ВИА «Диапазон» — победители нескольких фестивалей музыкального творчества МВД «Щит и Лира».

Напомним, в среду, 24 июля, около населенного пункта Калиновка Тарумовского района Дагестана «КамАЗ» с 13 рязанскими полицейскими опрокинулся в кювет.


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