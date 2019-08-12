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Фото: УМВД по Рязанской области
Пострадавшие на Кавказе рязанские полицейские идут на поправку. Их лечат в Главном клиническом госпитале МВД,
Пятерых рязанцев навестили замначальника регионального УМВД полковник внутренней службы Алексей Ребров и начальник Медико-санитарной части майор внутренней службы Андрей Пыко. Последний уточнил, что «ребята находятся в хорошем настроении, нацелены на выздоровление и скорейшее возвращение в строй».
По словам Реброва, пациенты госпиталя «получают всю необходимую помощь в полном объеме и достойного качества».
Руководство рязанского УМВД организовало для сотрудников и пациентов госпиталя концерт. В течение двух часов для зала выступали Владимир Левкин, Алексей Хворостян, группа «Стрелки» и ВИА «Диапазон» — победители нескольких фестивалей музыкального творчества МВД «Щит и Лира».
Напомним, в среду, 24 июля, около населенного пункта Калиновка Тарумовского района Дагестана «КамАЗ» с 13 рязанскими полицейскими
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