Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:41, 12 августа 2019 355
 0    0

Под Рязанью заложили аллею, посвященную пятым Аремейским международным играм

Под Рязанью заложили аллею, посвященную пятым Аремейским международным играм

Фото: Издательство «Пресса»

В субботу. 10 августа, на газоне полигона Дубровичи высадили аллею, посвященную пятым Аремейским международным играм. Об этом пишет ИД «Пресса».

Хвойные кустарники сажали главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин, губернатор Рязанской области Николай Любимов, митрополит Рязанский и Михайловский Марк и представители стран-участников конкурса.

Напомним, в этот же день на полигоне прошел «Авиамикс». В демонстративных полетах поучаствовали более 50 экипажей. Зрители увидели выступления «Русских Витязей» и «Соколов России» на истребителях Су-35С, «Беркутов» на вертолетах Ми-28Н и «Стрижей» на самолетах МиГ-29 и другую программу.

RZN.info опубликовал репортаж с выступлений.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
«Ростелеком» поздравил Рязань с Днем города

«Ростелеком» поздравил Рязань с Днем города

На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:31, 10 августа 2019 31 249
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
9:24, 7 августа 2019 15 870
Опубликовано видео с погибшими в аварии с микроавтобусом в Рязанской области
8:55, 7 августа 2019 15 857
На вокзале «Рязань-1» горел вагон 1
11:06, 1 августа 2019 15 729
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 4
15:36, 3 августа 2019 14 618
В Рязани присвоили звание новому Почетному гражданину. Фото 1
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум