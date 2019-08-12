Первого вице-губернатора Тамбовской области Ганова отправили в отставку

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Фото: Pixabay.com
Первого вице-губернатора Тамбовской области Александра Ганова отправили в отставку. Об этом в понедельник, 12 августа,
Имя нового первого вице-премьера глава администрации области Александр Никитин пока не назвал.
Александр Ганов занимал должность с 30 сентября 2015 года. Он контролировал работу управлений труда и занятости, экономической политики, регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области, а также управления по развитию промышленности и торговли.
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