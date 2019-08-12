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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Солотча — живописное место, находящееся в непосредственной близости к Рязани. В советское время Солотча была центром отдыха детей на природе. Начиная с 50-х годов там стали появляться лагеря, которых насчитывалось не менее десяти. До наших дней сохранилась лишь половина.
В те годы пионерлагеря были «ведомственными» и находились на балансе крупных предприятий и организаций. Однако в период перестройки от них поспешили избавиться, и земли вместе с лагерями перешли в частную собственность.
В последние годы поселок Солотча и вовсе превратился в центр элитного жилищного строительства. На месте бывших пионерлагерей появились апартаменты, таунхаусы и коттеджи.
Лагеря открывались и в других уголках Рязанской области. К примеру, в середине 70-х годов в Сасовском районе заработала «Лесная сказка», состоявшая на балансе Станкостроительного завода. В начале 90-х лагерь был на грани закрытия из-за отсутствия финансирования, в 2000-е он перешел в частные руки, а на днях оказался в центре
Более подробно о том, что удалось сохранить до наших дней и удастся ли сберечь оставшиеся лагеря в будущем, — в новом
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