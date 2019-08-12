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13:09, 12 августа 2019 517
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От советских времен до наших дней. Что стало с пионерлагерями региона — спецпроект RZN.info

От советских времен до наших дней. Что стало с пионерлагерями региона — спецпроект RZN.info

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Солотча — живописное место, находящееся в непосредственной близости к Рязани. В советское время Солотча была центром отдыха детей на природе. Начиная с 50-х годов там стали появляться лагеря, которых насчитывалось не менее десяти. До наших дней сохранилась лишь половина.

В те годы пионерлагеря были «ведомственными» и находились на балансе крупных предприятий и организаций. Однако в период перестройки от них поспешили избавиться, и земли вместе с лагерями перешли в частную собственность.

В последние годы поселок Солотча и вовсе превратился в центр элитного жилищного строительства. На месте бывших пионерлагерей появились апартаменты, таунхаусы и коттеджи.

Лагеря открывались и в других уголках Рязанской области. К примеру, в середине 70-х годов в Сасовском районе заработала «Лесная сказка», состоявшая на балансе Станкостроительного завода. В начале 90-х лагерь был на грани закрытия из-за отсутствия финансирования, в 2000-е он перешел в частные руки, а на днях оказался в центре скандала.

Более подробно о том, что удалось сохранить до наших дней и удастся ли сберечь оставшиеся лагеря в будущем, — в новом спецпроекте RZN.info.


© RZN.info

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