Настоятельница касимовского монастыря XVII века рассказала о возрождении святыни

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В Касимове продолжают возрождать монастырь XVII века. Сюжет о ходе работ сняла ГТРК «
Его закрыли в тридцатые годы прошлого века, но жителям удалось сохранить некоторые реликвии, принадлежавшие монастырю.
За четыре года работ удалось не только расчистить территорию от мусора, но и возвести первое здание.
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».