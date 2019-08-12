Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:52, 12 августа 2019 592
 0    1

На Курбан-байрам в Дягилеве собрались более пяти тысяч мусульман

На Курбан-байрам в Дягилеве собрались более пяти тысяч мусульман

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В воскресенье, 11 августа, на территории автосалона «Темп Авто» в Дягилеве отметили Курбан-байрам. На праздник пришли более пяти тысяч мусульман.

Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, общественный порядок и безопасность граждан обеспечивали полицейские. Праздник прошел без грубых нарушений.

Справка

В праздник Курбан-байрам полагается принести в жертву определенных животных и поделиться их мясом с родственниками и малоимущими, а третью часть оставить на хранение. Паломники в это время совершают хадж — один из столпов ислама — и посещают святые места Мекки и Медины, родину пророка Мухаммада.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
«Ростелеком» поздравил Рязань с Днем города

«Ростелеком» поздравил Рязань с Днем города

На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:31, 10 августа 2019 29 267
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
8:55, 7 августа 2019 15 831
На вокзале «Рязань-1» горел вагон 1
9:24, 7 августа 2019 15 825
Опубликовано видео с погибшими в аварии с микроавтобусом в Рязанской области
11:06, 1 августа 2019 15 716
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 4
15:36, 3 августа 2019 14 594
В Рязани присвоили звание новому Почетному гражданину. Фото 1
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум