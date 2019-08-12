На Курбан-байрам в Дягилеве собрались более пяти тысяч мусульман

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В воскресенье, 11 августа, на территории автосалона «Темп Авто» в Дягилеве отметили Курбан-байрам. На праздник пришли более пяти тысяч мусульман.
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В праздник Курбан-байрам полагается принести в жертву определенных животных и поделиться их мясом с родственниками и малоимущими, а третью часть оставить на хранение. Паломники в это время совершают хадж — один из столпов ислама — и посещают святые места Мекки и Медины, родину пророка Мухаммада.
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