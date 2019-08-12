Лучшие гончары России и зарубежья приедут на международный фестиваль в Скопин. Программа

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С 14 по 18 августа в Скопине пройдет VII Международный фестиваль гончаров, который проводят раз в три года. Его участниками станут более 300 лучших гончаров из разных регионов России и зарубежья.
В программе фестиваля предусмотрены ярмарки, выставки, мастер-классы, выступления местных коллективов, спектакли, квест, экскурсии и другое.
Ознакомиться с полной программой можно
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».