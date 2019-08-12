RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Лоукостер «Победа» сообщил о DDOS-атаке на свой сайт. Об этом сообщило РИА
Пресс-служба «Победы» ранее сообщала, что авиакомпания 12 августа одномоментно добавит на сайт 200 тысяч билетов по 499 — 1999 рублей.
На фоне распродажи сайт и мобильное приложение компании начали работать с перебоями.
«Зафиксирована мощнейшая DDoS-атака, это вызвало проблемы в работе сайта», — сказала представитель.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанского наркомана задержали на пути к девушке
|
cледующая новость →В Боровске 16-летняя девушка пыталась перелезть через балкон и упала с третьего этажа
На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».