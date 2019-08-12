Калужская митрополия показала, как строят духовно-просветительский центр в Жукове

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Калужская митрополия
Стройплощадку посетил владыка Климент. В митрополии отметили, что духовно-просветительский центр станет первым в храмовом комплексе, который появится в центре города.
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