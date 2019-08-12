Историческая реконструкция, каша и пробег. В Шиловском районе прошел фестиваль «Слава Добрыни»

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Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 10 августа, в Шиловском районе прошел историко-фольклорный фестиваль «Слава Добрыни». К нему приурочили легкоатлетический пробег с одноименным названием, пишет издательство «
На старт вышли около 200 спортсменов из Рязани, Москвы, Липецка, Челябинска, а также из Казахстана. На финише их ждали медали, горячий чай и гречневая каша.
В программу фестиваля вошли народные гуляния с театрализованным представлением по мотивам русских былин о Добрыне Никитиче и показательные выступления клубов исторической реконструкции и казачьих единоборств «Удаль богатырская».
Кроме того, для гостей подготовили старинные русские забавы, мастер-классы по лозоплетению и ткачеству, гончарному и кузнечному мастерству, стрельбе из лука и историческому фехтованию.
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