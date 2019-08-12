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Фото: Pixabay.com
Для калужан откроют восемь виртуальных концертных залов. Область вошла в число победителей конкурса, проходившего в рамках нацпроекта «Культура»,
В виртуальных концертных залах будут транслировать самые яркие музыкальные события Москвы. В пресс-релизе отметили, что современное оборудование даст высокое качество изображения и звука.
Сейчас технику устанавливают в доме культуры поселка Середейск Сухиничского района, Тарусской картинной галерее, а также библиотеке Жиздринского района.
Все виртуальные концертные залы заработают в декабре. Показы будут бесплатными.
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