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14:43, 12 августа 2019 138
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Для калужан откроют восемь виртуальных концертных залов

Для калужан откроют восемь виртуальных концертных залов

Фото: Pixabay.com

Для калужан откроют восемь виртуальных концертных залов. Область вошла в число победителей конкурса, проходившего в рамках нацпроекта «Культура», сообщил сайт регионального правительства.

В виртуальных концертных залах будут транслировать самые яркие музыкальные события Москвы. В пресс-релизе отметили, что современное оборудование даст высокое качество изображения и звука.

Сейчас технику устанавливают в доме культуры поселка Середейск Сухиничского района, Тарусской картинной галерее, а также библиотеке Жиздринского района.

Все виртуальные концертные залы заработают в декабре. Показы будут бесплатными.


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