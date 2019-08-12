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Фото: Pixabay.com
Цыганка украла с банковской карты туляка более десяти тысяч рублей. Об этом
Предварительно, 36-летний мужчина потерял карту. Безработная цыганка нашла ее и расплатилась в нескольких магазинах.
Оперативники вычислили подозреваемую. 29-летняя женщина призналась, дома у нее лежала украженная банковская карта.
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