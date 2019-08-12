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13:49, 12 августа 2019 113
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Бывший рязанский чиновник подал в суд на СМИ за фейковое сообщение о конфликте с водителем

Бывший рязанский чиновник подал в суд на СМИ за фейковое сообщение о конфликте с водителем

И. о. замглавы Хакасии Константин Харисов подал в суд на местное интернет-СМИ за фейковое сообщение о том, что водитель высадил его из машины посреди степи. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Харисов опроверг информацию и сообщил, что она «не соответствует действительности».

«То, что было про меня написано и размещено в публичном пространстве, неправда, которая порочит мою честь и достоинство. Сегодня мной подано исковое заявление в суд на источник данной информации», — привели в пресс-службе правительства Хакасии слова Харисова.

Ранее в СМИ появилась информация, что у чиновника и его водителя произошел конфликт, из-за которого Харисова выкинули из машины. Отмечается, что ссора возникла из-за хамства бывшего руководителя секретариата вице-губернатора Рязанской области.

Фото сайт правительства Республики Хакасия


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