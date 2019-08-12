Бывший рязанский чиновник подал в суд на СМИ за фейковое сообщение о конфликте с водителем

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И. о. замглавы Хакасии Константин Харисов подал в суд на местное интернет-СМИ за фейковое сообщение о том, что водитель высадил его из машины посреди степи. Об этом передает
Харисов опроверг информацию и сообщил, что она «не соответствует действительности».
«То, что было про меня написано и размещено в публичном пространстве, неправда, которая порочит мою честь и достоинство. Сегодня мной подано исковое заявление в суд на источник данной информации», — привели в пресс-службе правительства Хакасии слова Харисова.
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».