Возвращение тепла. Прогноз погоды в Рязанской области на неделю

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Фото: Pixabay.com
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Днем в понедельник будет до +21 градуса, во вторник и среду температура поднимется до +25 градусов. В четверг до +23 градусов, а в пятницу до +24.
По ночам от +7 до +16 градусов.
Согласно прогнозу, со среды возможны дожди.
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