Во время митинга в Москве задержали 256 человек

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В Москве в связи с акцией протеста 10 августа задержали 256 человек. Об этом сообщило «ОВД-Инфо».
Напомним, на митинг за честные выборы
Митинг заранее согласовывался с городскими властями.
Во всей России в связи с акцией 10 августа задержали 352 человека, из них 79 в Санкт-Петербурге, 13 в Ростове-на-Дону и по два человека в Брянске и в Сыктывкаре.
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