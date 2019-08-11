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12:42, 11 августа 2019 178
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Во время митинга в Москве задержали 256 человек

Во время митинга в Москве задержали 256 человек

В Москве в связи с акцией протеста 10 августа задержали 256 человек. Об этом сообщило «ОВД-Инфо».

Напомним, на митинг за честные выборы пришли около шестидесяти тысяч человек.

Митинг заранее согласовывался с городскими властями.

Во всей России в связи с акцией 10 августа задержали 352 человека, из них 79 в Санкт-Петербурге, 13 в Ростове-на-Дону и по два человека в Брянске и в Сыктывкаре.


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