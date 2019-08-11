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Фото: Pixabay.com
В следующем году в российских колледжах исчезнут почти сто специальностей среднего профессионального образования. Об этом
По словам министра, из перечня исчезнут такие специальности, как «изготовитель эмалированной посуды», «сушильщик в бумажном производстве», «ткач» и «вышивальщица». Эти и другие профессии, как отметила Васильевна, не были востребованы у абитуриентов в последние пять лет.
При этом в перечне специальностей появятся новые позиции, например, связанные с ремонтом биотехнических медицинских аппаратов и обслуживанием робототехники.
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