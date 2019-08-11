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20:54, 11 августа 2019 434
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В российских колледжах исчезнут почти сто специальностей

В российских колледжах исчезнут почти сто специальностей

Фото: Pixabay.com

В следующем году в российских колледжах исчезнут почти сто специальностей среднего профессионального образования. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на главу минпросвещения Ольгу Васильеву.

По словам министра, из перечня исчезнут такие специальности, как «изготовитель эмалированной посуды», «сушильщик в бумажном производстве», «ткач» и «вышивальщица». Эти и другие профессии, как отметила Васильевна, не были востребованы у абитуриентов в последние пять лет.

При этом в перечне специальностей появятся новые позиции, например, связанные с ремонтом биотехнических медицинских аппаратов и обслуживанием робототехники.


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