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21:52, 11 августа 2019 182
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В Подмосковье в крупном ДТП погибли пять человек

В Подмосковье в крупном ДТП погибли пять человек

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В воскресенье, 11 августа, в Подмосковье в крупном ДТП погибли пять человек, среди них двое детей. Травмы получили еще восемь человек, в том числе ребенок, передает РИА Новости.

Авария произошла на 159 километре Рижского шоссе. По предварительной информации, в 19:15 столкнулись микроавтобус, легковой и грузовой автомобили.


© RZN.info

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