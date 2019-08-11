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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В воскресенье, 11 августа, в Подмосковье в крупном ДТП погибли пять человек, среди них двое детей. Травмы получили еще восемь человек, в том числе ребенок, передает
Авария произошла на 159 километре Рижского шоссе. По предварительной информации, в 19:15 столкнулись микроавтобус, легковой и грузовой автомобили.
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