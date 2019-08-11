В Канищеве из-за аварии образовалась пробка

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Вечером в воскрсенье, 11 августа, на улице Бирюзова около универсама №38 произошла авария. Об этом соообщили подписчики группы «
По данным сервиса «Яндекс. Карты», на улице Бирюзова со стороны Северной окружной образовалась пробка. Местами скорость машин не превышает пяти километров в час.
Фото из группы «
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