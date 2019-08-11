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Составлен топ-10 самых популярных люксовых автомобилей в России. Его опубликовало Аналитическое агентство «
По итогам 1 полугодия 2019 года объем рынка новых автомобилей этого сегмента составил 666 единиц.
Самой популярной моделью остается Mercedes-Benz Maybach S-Сlass. Обладателями этого автомобиля, минимальная стоимость которого составляет 9 миллионов 560 тысяч рублей, стали 252 жителя нашей страны.
Второе место принадлежит модели Bentley Continental GT, показатель которой составил 93 купленных экземпляра.
Замыкает тройку лидеров еще один представитель британского бренда — внедорожник Bentayga 78 штук. Далее в рейтинге располагаются:
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