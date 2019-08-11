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13:36, 11 августа 2019 83
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Составлен топ-10 самых популярных люксовых автомобилей в России

Составлен топ-10 самых популярных люксовых автомобилей в России

Составлен топ-10 самых популярных люксовых автомобилей в России. Его опубликовало Аналитическое агентство «Автостат».

По итогам 1 полугодия 2019 года объем рынка новых автомобилей этого сегмента составил 666 единиц.

Самой популярной моделью остается Mercedes-Benz Maybach S-Сlass. Обладателями этого автомобиля, минимальная стоимость которого составляет 9 миллионов 560 тысяч рублей, стали 252 жителя нашей страны.

Второе место принадлежит модели Bentley Continental GT, показатель которой составил 93 купленных экземпляра.

Замыкает тройку лидеров еще один представитель британского бренда — внедорожник Bentayga 78 штук. Далее в рейтинге располагаются:

  • Maserati Levante;
  • Lamborghini Urus;
  • Rolls-Royce Cullinan;
  • Rolls-Royce Wraith;
  • Maserati Ghibli;
  • Lamborghini Aventador;
  • Ferrari Portofino;
  • Rolls-Royce Ghost.

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