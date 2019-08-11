Рязанку обокрали, пока она пропалывала огород

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Фото: Pixabay.com
Жительницу Сасовского района обокрали, пока она пропалывала огород. Об этом
Безработная рязанка приехала в село, где хотела продать плед. Она заметила у одного из домов пожилую женщину, работавшую в огороде. Злоумышленница воспользовалась тем, что хозяйка занята, и вошла в дом. В шкафу она нашла пять тысяч рублей и забрала их.
Рязанку признали виновной по пункту «а» части 3 статьи 158 УК и приговорили к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком в полтора года.
Женщина возместила ущерб.
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