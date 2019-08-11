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Рязанка Виталия Шатрова стала «Гранд Королевой России». Об этом сообщил
Финал конкурса состоялся в субботу, 10 августа. Главный титул «Миссис Россия» взяла Екатерина Нишанова из Геленджика.
Кроме короны победительницы получают призы и подарки от партнеров и спонсоров проекта. В течение года после конкурса они участвуют в социальных, благотворительных и культурных проектах.
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