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18:01, 11 августа 2019 476
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Рязанцев признали лучшими «православными воинами»

Рязанцев признали лучшими «православными воинами»

Фото: Рязанская епархия

Рязанцев признали лучшими в военно-тактических соревнованиях фестиваля «Православный воин». Об этом сообщил сайт епархии.

В соревнованиях в нижегородском Дивееве участвовала команда военно-прикладного клуба юного разведчика «Сокол» структурного подразделения Союза десантников России. За десять часов рязанцы выполнили шесть задач, в их числе были метание ножей в цель и работа снайперской пары.

Члены «Сокола» преодолели свыше 20 километров и досрочно сделали задания. Рязанцы победили в категории «18+".


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