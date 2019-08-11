Рязанцев признали лучшими «православными воинами»

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Фото: Рязанская епархия
Рязанцев признали лучшими в военно-тактических соревнованиях фестиваля «Православный воин». Об этом
В соревнованиях в нижегородском Дивееве участвовала команда военно-прикладного клуба юного разведчика «Сокол» структурного подразделения Союза десантников России. За десять часов рязанцы выполнили шесть задач, в их числе были метание ножей в цель и работа снайперской пары.
Члены «Сокола» преодолели свыше 20 километров и досрочно сделали задания. Рязанцы победили в категории «18+".
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